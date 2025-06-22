На каких пляжах в Украине запрещено купаться — результаты мониторинга воды

Из-за превышения микробиологических и химических показателей купание временно запрещено в ряде водоемов.

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По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 июня почти каждая седьмая проба воды, отобранная на официальных пляжах Украины, не соответствовала санитарным нормам. Причиной стало превышение микробиологических и химических показателей — в частности, выявление лактозоположительной кишечной палочки, которая может вызывать кишечные инфекции.

Результаты мониторинга:

• Из 166 проб воды, отобранных для микробиологического анализа, 25 (15,1%) не соответствовали нормам.

• Из 130 проб, проверенных по химическим показателям, 46 (35,4%) также оказались непригодными.

Купаться на данный момент нельзя:

• Киев: пляжи «Галерный», «Передместная слобода», «Центральный», «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный» на Днепре, «Вербный», «Тельбин», «Пуща-Водица» на 5–7 линии, «Остров Оболонь».

• Винницкая область: пляжи «Химик», «Гонты», «Центральный» в г. Винница на р. Южный Буг.

• Волынская область: пляжи г. Ковель на р. Турья.

• Днепропетровская область: детский пляж г. Самар, пляжи г. Павлоград, «Сагайдак» г. Днепр, г. Желтые Воды.

• Житомирская область: пляжи в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случ), г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляжи в Гидропарке г. Житомир на р. Тетерев.

• Киевская область: пляж «Центральный» в г. Белая Церковь, детский пляж «Чайка» в поселке Чайка Обуховского района.

Пляжи в Киевской области официально не открыты.

• Львовская область: озеро Задорожнее, с. Вербеж, Николаевская ОТГ.

• Николаевская область: пляжи в г. Южноукраинск и «Стрелка» в г. Николаев (р. Ингул).

• Полтавская область: пляжи в г. Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык.

• Ровенская область: городской пляж в г. Ровно (оз. Басов Кут).

• Тернопольская область: пляж в г. Тернополь.

• Хмельницкая область: городской пляж в г. Хмельницкий.

• Черновицкая область: городской пляж в г. Черновцы.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официально зарегистрированных речных пляжей нет.

В связи с войной и угрозой для населения в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях местные органы исполнительной власти не будут открывать зоны отдыха на водных объектах.

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