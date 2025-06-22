Практика судов
  1. В Украине

Сирский назвал основные задачи, стоящие перед Бровди — командующим Силами беспилотных систем

11:56, 22 июня 2025
Силы беспилотных систем ВСУ готовятся войти в топ самых эффективных в уничтожении противника.
Сирский назвал основные задачи, стоящие перед Бровди — командующим Силами беспилотных систем
Источник фото: Роберт Бровди
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский во время встречи с представителями украинских и зарубежных СМИ сообщил, что новоназначенный командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Бровди взял на себя обязательство вывести как минимум шесть-семь подразделений СБС в число самых эффективных частей Вооружённых Сил по показателям уничтожения врага.

Напомним, что в Украине создано объединение Сил беспилотных систем ВСУ. Оно объединяет все воинские части СБС и «Линии дронов».

Командиром объединения назначен Роберт «Мадяр» Бровди.

«Майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника (дронами). И я знаю, что он его выполнит», — заявил Сирский.

По его словам, Роберт Бровди — опытный военный, прошедший путь от добровольца до командующего этого нового рода войск.

«Он очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этом сообществе. Я уже вижу результаты объединения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением. Перед новым командующим стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск. Провести интеграцию передовых подразделений, входящих в „Линию дронов“, а также непосредственно в Силы беспилотных систем», — подытожил Главнокомандующий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия война Александр Сырский дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Компенсация потери части доходов военнослужащему в связи с нарушением сроков выплаты дополнительного вознаграждения – Верховный Суд рассмотрел образцовое дело

Верховный Суд в образцовом деле указал, что нарушение срока выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащего является основанием для начисления и выплаты компенсации потери части доходов.

Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

Суды ограничивают водителей в праве управления автомобилем по требованию ТЦК, когда местонахождение военнообязанного неизвестно

Полиция не смогла доставить мужчину, а повестка и требование ТЦК вернулись в связи с отсутствием по месту жительства – суд вынес решение о временном ограничении в праве управления.

Верховная Рада установила новые ставки судебного сбора

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси