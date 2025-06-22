Сирский назвал основные задачи, стоящие перед Бровди — командующим Силами беспилотных систем

Силы беспилотных систем ВСУ готовятся войти в топ самых эффективных в уничтожении противника.

Источник фото: Роберт Бровди

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский во время встречи с представителями украинских и зарубежных СМИ сообщил, что новоназначенный командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Бровди взял на себя обязательство вывести как минимум шесть-семь подразделений СБС в число самых эффективных частей Вооружённых Сил по показателям уничтожения врага.

Напомним, что в Украине создано объединение Сил беспилотных систем ВСУ. Оно объединяет все воинские части СБС и «Линии дронов».

Командиром объединения назначен Роберт «Мадяр» Бровди.

«Майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника (дронами). И я знаю, что он его выполнит», — заявил Сирский.

По его словам, Роберт Бровди — опытный военный, прошедший путь от добровольца до командующего этого нового рода войск.

«Он очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этом сообществе. Я уже вижу результаты объединения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением. Перед новым командующим стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск. Провести интеграцию передовых подразделений, входящих в „Линию дронов“, а также непосредственно в Силы беспилотных систем», — подытожил Главнокомандующий.

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