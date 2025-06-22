Евро на подъеме – в НБУ рассказали, что говорят в Гарварде о смене глобальной валютной системы и долларе

О возможном переходе к трехполярной модели с долларом, евро и юанем как ключевыми игроками заявил профессор Гарварду Кеннет Рогофф.

Источник фото: НБУ

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Лидерство доллара в мировой экономике больше не является бесспорным — его влияние постепенно уменьшается, и это открывает новые возможности для укрепления позиций евро. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф во время IX Ежегодной исследовательской конференции, сообщают в НБУ.

По его мнению, в ближайшие годы мир может перейти к триполярной валютной системе с долларом, евро и юанем в качестве ключевых игроков. Дополнительным элементом могут стать криптовалюты или теневой сектор экономики.

«Я не утверждаю, что доллар исчезнет. Скорее, мы движемся к триполярной системе… Доллар останется главным, но его влияние постепенно уменьшается», — отметил Рогофф.

Он обозначил три предпосылки, которые помогут евро воспользоваться шансом на укрепление:

Союз рынков капитала — создание общего закона о банкротстве позволит интегрировать рынок облигаций;

• Рост ликвидности рынка ЕС — этому мешает отсутствие единой фискальной политики;

• Усиление обороноспособности Европы — это укрепит доверие к евро как к надежной валюте.

Рогофф подчеркнул, что статус резервной валюты имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны — это более мощное влияние санкций и более дешёвое привлечение капитала (более низкие процентные ставки по госдолгу). С другой — расходы на содержание армии, которая обеспечивает геополитическую силу.

«В США военную мощь напрямую связывают с экономическими выгодами. В политических дебатах сенаторы и конгрессмены открыто говорят: сильная армия равняется доверию инвесторов, а, следовательно, более низкой стоимости долга», — резюмировал экономист.

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