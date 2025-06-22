Более 460 военных ТЦК, причастных к нарушениям, перевели на другие должности в войсках

Из-за нарушений более 460 военнослужащих , включая 136 офицеров, перевели на другие должности.

Источник фото: Общественное

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о кадровых изменениях, которые затронули военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, причастных к проступкам.

Как сообщает Укринформ, в Генштабе уточнили, что лица, причастные к неправомерным действиям, были переведены на другие должности — это 136 офицеров и 325 других военнослужащих ТЦК.

В Генштабе подчеркивают: случаи насильственного задержания граждан являются недопустимыми, а деятельность ТЦК должна основываться исключительно на принципах законности, открытости и прозрачности.

В то же время в ведомстве выразили надежду, что новоназначенному командующему Сухопутными войсками генерал-майору Геннадию Шаповалову удастся эффективно решить эти проблемные вопросы.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский анонсировал изменения в деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, уже начались инспекции и работа соответствующих комиссий для налаживания прозрачной и законной мобилизации.

«Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определено задание Президентом Украины — Верховным Главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения», — подчеркнул Сырский.

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