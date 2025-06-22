Олександр Сирський анонсував зміни у роботі ТЦК – там уже почали перевірки

Головнокомандувач Збройних Сил України: тих, хто не воював, з ТЦК відправлять на фронт.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував зміни в діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, вже розпочато інспекції та роботу відповідних комісій для налагодження прозорої та законної мобілізації.

Як вказує Укрінформ, під час зустрічі з журналістами, він зауважив, що мобілізація не повинна бути шоком для людей.

«Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання Президентом України – Верховним Головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення», — наголосив Сирський.

Він також підкреслив: ТЦК повинні сумлінно виконувати свої обов’язки та не допускати ганебних інцидентів, які іноді трапляються.

«Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників», — додав він.

Сирський зауважив, що мобілізація є ключовим джерелом для поповнення особового складу армії в умовах війни. Водночас він наполягає: вона має відбуватися прозоро, виключно в рамках закону.

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