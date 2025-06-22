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Александр Сырский анонсировал изменения в работе ТЦК — там уже начались проверки

10:42, 22 июня 2025
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины: тех, кто не воевал, с ТЦК отправят на фронт.
Александр Сырский анонсировал изменения в работе ТЦК — там уже начались проверки
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский анонсировал изменения в деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, уже начаты инспекции и работа соответствующих комиссий для налаживания прозрачной и законной мобилизации.

Как сообщает «Укринформ», во время встречи с журналистами он отметил, что мобилизация не должна быть шоком для людей.

«Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определено задание Президентом Украины — Верховным Главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, имеющие ранения», — подчеркнул Сырский.

Он также отметил, что ТЦК должны добросовестно выполнять свои обязанности и не допускать позорных инцидентов, которые иногда происходят.

«Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть выявлены. Необходимо принять все меры против таких нарушителей», — добавил он.

Сырский указал, что мобилизация является ключевым источником пополнения личного состава армии в условиях войны. В то же время он настаивает: она должна проходить прозрачно и исключительно в рамках закона.

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