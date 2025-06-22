ВСУ завершат переход на корпусную структуру к концу 2025 года

До конца 2025 года Вооруженные Силы Украины завершат масштабную трансформацию – переход на корпусную организационную структуру.

Источник фото: ОП / Reuters

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Вооруженные Силы Украины к концу 2025 года завершат ключевые этапы перехода на корпусную организационную структуру. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время встречи с журналистами, пишет Общественное.

Как объяснил Сырский, в настоящее время продолжается формирование корпусного комплекта войск, а боевые части постепенно переподчиняются новосозданным армейским корпусам.

«Первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершила боевое слаживание и приняла свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. В дальнейшем — следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы», — отметил Главнокомандующий.

По его словам, новая система управления позволит ускорить принятие решений, повысить эффективность планирования операций и предоставить больше автономии на поле боя.

«Цель перехода на новую организационную структуру — повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления. Сократить количество объектов управления, которые напрямую подчинены конкретному органу (армейскому корпусу), созданному уже на постоянной основе», — добавил он.

Переход на новую структуру ВСУ начали в феврале 2025 года. В рамках реформы планируется создать 18 корпусов: 13 — в Сухопутных войсках, два — в Десантно-штурмовых войсках, один — в морской пехоте, еще два — в составе Национальной гвардии. Большинство из них будут иметь в подчинении по пять бригад, один — семь.

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