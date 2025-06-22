Практика судов
  1. В Украине

ВСУ завершат переход на корпусную структуру к концу 2025 года

11:02, 22 июня 2025
До конца 2025 года Вооруженные Силы Украины завершат масштабную трансформацию – переход на корпусную организационную структуру.
ВСУ завершат переход на корпусную структуру к концу 2025 года
Источник фото: ОП / Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вооруженные Силы Украины к концу 2025 года завершат ключевые этапы перехода на корпусную организационную структуру. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время встречи с журналистами, пишет Общественное. 

Как объяснил Сырский, в настоящее время продолжается формирование корпусного комплекта войск, а боевые части постепенно переподчиняются новосозданным армейским корпусам.

«Первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершила боевое слаживание и приняла свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. В дальнейшем — следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы», — отметил Главнокомандующий.

По его словам, новая система управления позволит ускорить принятие решений, повысить эффективность планирования операций и предоставить больше автономии на поле боя.

«Цель перехода на новую организационную структуру — повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления. Сократить количество объектов управления, которые напрямую подчинены конкретному органу (армейскому корпусу), созданному уже на постоянной основе», — добавил он.

Переход на новую структуру ВСУ начали в феврале 2025 года. В рамках реформы планируется создать 18 корпусов: 13 — в Сухопутных войсках, два — в Десантно-штурмовых войсках, один — в морской пехоте, еще два — в составе Национальной гвардии. Большинство из них будут иметь в подчинении по пять бригад, один — семь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия Александр Сырский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

Суды ограничивают водителей в праве управления автомобилем по требованию ТЦК, когда местонахождение военнообязанного неизвестно

Полиция не смогла доставить мужчину, а повестка и требование ТЦК вернулись в связи с отсутствием по месту жительства – суд вынес решение о временном ограничении в праве управления.

Верховная Рада установила новые ставки судебного сбора

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Верховная Рада изменила условия ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение

Парламент принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси