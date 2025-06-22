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Как ребенку принять наследство в 2025 году: ключевые правила и разъяснения

13:10, 22 июня 2025
Оформление наследия для детей имеет ряд нюансов.
Как ребенку принять наследство в 2025 году: ключевые правила и разъяснения
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Оформление наследства для детей имеет свои особенности, которые зависят от возраста ребенка, его правового статуса и жизненных обстоятельств.

Как отмечают юристы системы бесплатной правовой помощи, дети в Украине могут быть наследниками как по завещанию, так и по закону. К таковым относятся как те, кто живы на момент открытия наследства, так и зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти.

В круг наследников входят как малолетние и несовершеннолетние лица, так и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя. Размер обязательной доли — половина от того, что получил бы наследник в случае наследования по закону.

Как подать заявление о принятии наследства
Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.
▪️ Дети от 14 лет могут сделать это самостоятельно, без согласия родителей или опекунов.
▪️ За детей до 14 лет или недееспособных заявление подают родители, усыновители или опекуны.

Отказ от наследства
▪️ Несовершеннолетние дети (14–18 лет) могут отказаться от наследства только с согласия родителей или опекуна и разрешения органа опеки и попечительства.
▪️ Малолетние (до 14 лет) или недееспособные дети — только через законного представителя и с разрешения органа опеки.

Особые случаи
В случае, если ребенок был зачат, но еще не рожден на момент смерти наследодателя, свидетельство о праве на наследство и его распределение осуществляется только после рождения ребенка.

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