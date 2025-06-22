Как ребенку принять наследство в 2025 году: ключевые правила и разъяснения

Оформление наследия для детей имеет ряд нюансов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оформление наследства для детей имеет свои особенности, которые зависят от возраста ребенка, его правового статуса и жизненных обстоятельств.

Как отмечают юристы системы бесплатной правовой помощи, дети в Украине могут быть наследниками как по завещанию, так и по закону. К таковым относятся как те, кто живы на момент открытия наследства, так и зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти.

В круг наследников входят как малолетние и несовершеннолетние лица, так и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя. Размер обязательной доли — половина от того, что получил бы наследник в случае наследования по закону.

Как подать заявление о принятии наследства

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

▪️ Дети от 14 лет могут сделать это самостоятельно, без согласия родителей или опекунов.

▪️ За детей до 14 лет или недееспособных заявление подают родители, усыновители или опекуны.

Отказ от наследства

▪️ Несовершеннолетние дети (14–18 лет) могут отказаться от наследства только с согласия родителей или опекуна и разрешения органа опеки и попечительства.

▪️ Малолетние (до 14 лет) или недееспособные дети — только через законного представителя и с разрешения органа опеки.

Особые случаи

В случае, если ребенок был зачат, но еще не рожден на момент смерти наследодателя, свидетельство о праве на наследство и его распределение осуществляется только после рождения ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.