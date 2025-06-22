Минздрав меняет правила отпуска препарата налбуфин — только по электронному рецепту

Изменения касаются препаратов, классифицируемых по коду АТС N02AF: налбуфин, буторфанол, диналбуфин себакат.

Источник фото: Вечерний Киев

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Министерство здравоохранения Украины обновило правила отпуска лекарственных средств с международным непатентованным названием налбуфин. Отныне эти препараты можно получить только по электронному рецепту.

Исключение предусмотрено только для аптек, работающих в прифронтовых районах или зонах боевых действий — там разрешено использование бумажных рецептов до окончания военного положения плюс 3 месяца после. Такие документы аптеки обязаны хранить в течение трёх лет.

Изменения касаются препаратов, классифицированных по коду АТС N02AF:

налбуфин,

• буторфанол,

• диналбуфин себацафат.

Статистика использования налбуфина:

В 2023 году было выписано 2 595 электронных рецептов, из которых погашено только 341.

• В 2024 году — уже 4 987, из них погашено 794.

• Производство препарата в 2024 году увеличилось на 43,4% по сравнению с 2021-м, а объём продаж — на 37,1%.

Контроль и причины изменений:

В начале 2025 года Гослекслужба провела проверки аптек и выявила системную проблему — отсутствие бумажных рецептов, по которым отпускался налбуфин. Это свидетельствует о риске безрецептурной продажи, что является нарушением законодательства.

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