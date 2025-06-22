Минздрав меняет правила отпуска препарата налбуфин — только по электронному рецепту

Министерство здравоохранения Украины обновило правила отпуска лекарственных средств с международным непатентованным названием налбуфин. Отныне эти препараты можно получить только по электронному рецепту.
Исключение предусмотрено только для аптек, работающих в прифронтовых районах или зонах боевых действий — там разрешено использование бумажных рецептов до окончания военного положения плюс 3 месяца после. Такие документы аптеки обязаны хранить в течение трёх лет.
Изменения касаются препаратов, классифицированных по коду АТС N02AF:
Статистика использования налбуфина:
Контроль и причины изменений:
В начале 2025 года Гослекслужба провела проверки аптек и выявила системную проблему — отсутствие бумажных рецептов, по которым отпускался налбуфин. Это свидетельствует о риске безрецептурной продажи, что является нарушением законодательства.
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