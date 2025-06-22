МОЗ змінює правила відпуску препарату налбуфін — лише за е-рецептом

Міністерство охорони здоров’я України оновило правила відпуску лікарських засобів із міжнародною непатентованою назвою налбуфін. Відтепер ці препарати можна отримати лише за електронним рецептом.
Виняток передбачено лише для аптек, що працюють у прифронтових районах або зонах бойових дій — там дозволено використання паперових рецептів до завершення воєнного стану плюс 3 місяці після. Такі документи аптеки зобов’язані зберігати протягом трьох років.
Зміни стосуються препаратів, класифікованих за кодом АТС N02AF:
Статистика використання налбуфіну:
Контроль та причини змін:
На початку 2025 року Держлікслужба провела перевірки аптек і виявила системну проблему — відсутність паперових рецептів, за якими відпускали налбуфін. Це свідчить про ризик безрецептурного продажу, що є порушенням законодавства.
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