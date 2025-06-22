Практика судів
  1. В Україні

МОЗ змінює правила відпуску препарату налбуфін — лише за е-рецептом

12:51, 22 червня 2025
Зміни стосуються препаратів, що класифікуються за кодом АТС N02AF: налбуфін, буторфанол, диналбуфін себакат.
МОЗ змінює правила відпуску препарату налбуфін — лише за е-рецептом
Джерело фото: Вечірній Київ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я України оновило правила відпуску лікарських засобів із міжнародною непатентованою назвою налбуфін. Відтепер ці препарати можна отримати лише за електронним рецептом.

Виняток передбачено лише для аптек, що працюють у прифронтових районах або зонах бойових дій — там дозволено використання паперових рецептів до завершення воєнного стану плюс 3 місяці після. Такі документи аптеки зобов’язані зберігати протягом трьох років.

Зміни стосуються препаратів, класифікованих за кодом АТС N02AF:

  • налбуфін,
  • буторфанол,
  • диналбуфін себакат.

Статистика використання налбуфіну:

  • У 2023 році виписано 2 595 електронних рецептів, з яких погашено лише 341.
  • У 2024-му — вже 4 987, з них погашено 794.
  • Виробництво препарату у 2024 році зросло на 43,4% порівняно з 2021-м, а обсяг продажів — на 37,1%.

Контроль та причини змін:

На початку 2025 року Держлікслужба провела перевірки аптек і виявила системну проблему — відсутність паперових рецептів, за якими відпускали налбуфін. Це свідчить про ризик безрецептурного продажу, що є порушенням законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МОЗ аптека

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

Відбір нового голови АРМА будуть проводити за участі міжнародних експертів – Рада прийняла закон

Закон передбачає проведення аудиту АРМА, новий порядок призначення голови Нацагентства за участі міжнародних партнерів, а також підвищення окладів в АРМА.

Компенсація втрати частини доходів військовослужбовцю у зв'язку з порушенням строків виплати додаткової винагороди – Верховний Суд розглянув зразкову справу

Верховний Суд у зразковій справі вказав, що порушення строку виплати додаткової винагороди військовослужбовця є підставою для нарахування та виплати компенсації втрати частини доходів.

Дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів – Рада прийняла закон

Закон передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну – Міноборони зможе автоматично отримувати з ЕСОЗ інформацію про результати медоглядів для визначення придатності до військової служби і внесення даних до Реєстру «Оберіг».

Суди обмежують водіїв у праві керування авто на вимогу ТЦК, коли місце перебування військовозобов’язаного невідомо

Поліція не змогла доставити чоловіка, а повістка і вимога ТЦК повернулися у зв’язку з відсутністю за місцем проживання – суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси