МОЗ змінює правила відпуску препарату налбуфін — лише за е-рецептом

Зміни стосуються препаратів, що класифікуються за кодом АТС N02AF: налбуфін, буторфанол, диналбуфін себакат.

Джерело фото: Вечірній Київ

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Міністерство охорони здоров’я України оновило правила відпуску лікарських засобів із міжнародною непатентованою назвою налбуфін. Відтепер ці препарати можна отримати лише за електронним рецептом.

Виняток передбачено лише для аптек, що працюють у прифронтових районах або зонах бойових дій — там дозволено використання паперових рецептів до завершення воєнного стану плюс 3 місяці після. Такі документи аптеки зобов’язані зберігати протягом трьох років.

Зміни стосуються препаратів, класифікованих за кодом АТС N02AF:

налбуфін,

буторфанол,

диналбуфін себакат.

Статистика використання налбуфіну:

У 2023 році виписано 2 595 електронних рецептів, з яких погашено лише 341.

У 2024-му — вже 4 987, з них погашено 794.

Виробництво препарату у 2024 році зросло на 43,4% порівняно з 2021-м, а обсяг продажів — на 37,1%.

Контроль та причини змін:

На початку 2025 року Держлікслужба провела перевірки аптек і виявила системну проблему — відсутність паперових рецептів, за якими відпускали налбуфін. Це свідчить про ризик безрецептурного продажу, що є порушенням законодавства.

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