У Нацгвардії впровадили нову систему забезпечення водою — тепер у дой-паках

Командувач НГУ Олександр Півненко наголосив, що нова система підвищує мобільність та ефективність військової логістики.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна гвардія України запровадила інноваційну систему забезпечення особового складу питною водою — у гнучких пакетах типу «дой-пак». Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

За його словами, така система широко використовується в арміях інших країн, зокрема США, і має низку переваг у бойових умовах.

Одна з установок, що вже працює в НГУ, забезпечує розлив до 10–15 пакетів за хвилину. Це дозволяє оперативно та безпечно організовувати водопостачання у польових умовах.

Пакети об’ємом 0,25 л мають низку переваг:

Мінімальна вага — максимум ефективності. Пакети значно легші за пляшки чи фляги, займають менше місця у спорядженні, ідеально підходять для щільного розташування в транспорті, бронемашинах чи індивідуальних рюкзаках.

Зручно пити воду на ходу. Штуцер дозволяє втамувати спрагу, не відкриваючи повністю упаковку — без зайвих рухів і втрат води навіть у русі.

Гігієна та безпека. Одноразова герметична порція мінімізує ризик зараження всієї води у разі пошкодження. Один пакет — фактично порція для одного бійця. Знову ж таки - гігієна.

Універсальна доставка – доставка дронами — на передові позиції, – розміщення в кишенях, рюкзаках, розвантаженнях — для особистого носіння.

Точне дозування — контроль забезпечення бійців. Порційна фасовка дозволяє раціонально розподіляти запаси — особливо в умовах тривалих або інтенсивних бойових дій.

Міцність і витривалість. Пакети витримують падіння, стійкі до проколів і температурних перепадів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.