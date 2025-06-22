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У Нацгвардії впровадили нову систему забезпечення водою — тепер у дой-паках

12:33, 22 червня 2025
Командувач НГУ Олександр Півненко наголосив, що нова система підвищує мобільність та ефективність військової логістики.
У Нацгвардії впровадили нову систему забезпечення водою — тепер у дой-паках
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Національна гвардія України запровадила інноваційну систему забезпечення особового складу питною водою — у гнучких пакетах типу «дой-пак». Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

За його словами, така система широко використовується в арміях інших країн, зокрема США, і має низку переваг у бойових умовах.

Одна з установок, що вже працює в НГУ, забезпечує розлив до 10–15 пакетів за хвилину. Це дозволяє оперативно та безпечно організовувати водопостачання у польових умовах.

Пакети об’ємом 0,25 л мають низку переваг:

Мінімальна вага — максимум ефективності. Пакети значно легші за пляшки чи фляги, займають менше місця у спорядженні, ідеально підходять для щільного розташування в транспорті, бронемашинах чи індивідуальних рюкзаках.

 Зручно пити воду на ходу. Штуцер дозволяє втамувати спрагу, не відкриваючи повністю упаковку — без зайвих рухів і втрат води навіть у русі.

Гігієна та безпека. Одноразова герметична порція мінімізує ризик зараження всієї води у разі пошкодження. Один пакет — фактично порція для одного бійця. Знову ж таки - гігієна.  

Універсальна доставка – доставка дронами — на передові позиції, – розміщення в кишенях, рюкзаках, розвантаженнях — для особистого носіння.

Точне дозування — контроль забезпечення бійців. Порційна фасовка дозволяє раціонально розподіляти запаси — особливо в умовах тривалих або інтенсивних бойових дій.

Міцність і витривалість. Пакети витримують падіння, стійкі до проколів і температурних перепадів.

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