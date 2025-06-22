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Перетин кордону дітьми під час воєнного стану: оновлені правила та важливі деталі

20:16, 22 червня 2025
В умовах воєнного стану в Україні діють оновлені правила виїзду неповнолітніх за кордон.
Перетин кордону дітьми під час воєнного стану: оновлені правила та важливі деталі
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У період дії воєнного стану в Україні діють особливі правила виїзду дітей за кордон. Щоб уникнути труднощів під час перетину державного кордону, батькам і супроводжуючим особам варто дотримуватись оновлених вимог.  На це вказали фахівці системи безоплатної правової допомоги.

Зокрема:

Діти віком від 16 років мають право самостійно виїжджати з країни.

Діти до 16 років можуть виїжджати лише у супроводі дорослих, яким надано відповідні повноваження.

Хто може супроводжувати дитину та які документи потрібні:

  • Один з батьків — на підставі свідоцтва про народження дитини.
  • Інші родичі (бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха, вітчим) — на підставі:
    • свідоцтва про народження дитини;
    • документа, що підтверджує родинні зв’язки.
  • Треті особи (наприклад, знайомі або викладачі) — за наявності:
    • свідоцтва про народження дитини;
    • письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування;
    • паспорта або іншого документа для перетину кордону супроводжуючої особи.

Якщо дитину супроводжує чоловік, він повинен:

  • належати до категорії осіб, звільнених від військової служби та мобілізації;
  • мати відповідні підтверджувальні документи.

Перед поїздкою потрібно обов’язково перевірити актуальну інформацію на сайті або за телефоном Державної прикордонної служби України. Гаряча лінія: 1598.

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