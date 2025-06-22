Перетин кордону дітьми під час воєнного стану: оновлені правила та важливі деталі

У період дії воєнного стану в Україні діють особливі правила виїзду дітей за кордон. Щоб уникнути труднощів під час перетину державного кордону, батькам і супроводжуючим особам варто дотримуватись оновлених вимог. На це вказали фахівці системи безоплатної правової допомоги.
Зокрема:
Діти віком від 16 років мають право самостійно виїжджати з країни.
Діти до 16 років можуть виїжджати лише у супроводі дорослих, яким надано відповідні повноваження.
Хто може супроводжувати дитину та які документи потрібні:
Якщо дитину супроводжує чоловік, він повинен:
Перед поїздкою потрібно обов’язково перевірити актуальну інформацію на сайті або за телефоном Державної прикордонної служби України. Гаряча лінія: 1598.
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