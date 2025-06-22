Перетин кордону дітьми під час воєнного стану: оновлені правила та важливі деталі

В умовах воєнного стану в Україні діють оновлені правила виїзду неповнолітніх за кордон.

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У період дії воєнного стану в Україні діють особливі правила виїзду дітей за кордон. Щоб уникнути труднощів під час перетину державного кордону, батькам і супроводжуючим особам варто дотримуватись оновлених вимог. На це вказали фахівці системи безоплатної правової допомоги.

Зокрема:

Діти віком від 16 років мають право самостійно виїжджати з країни.

Діти до 16 років можуть виїжджати лише у супроводі дорослих, яким надано відповідні повноваження.

Хто може супроводжувати дитину та які документи потрібні:

Один з батьків — на підставі свідоцтва про народження дитини.

— на підставі свідоцтва про народження дитини. Інші родичі (бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха, вітчим) — на підставі:

(бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха, вітчим) — на підставі: свідоцтва про народження дитини;



документа, що підтверджує родинні зв’язки.

Треті особи (наприклад, знайомі або викладачі) — за наявності:

(наприклад, знайомі або викладачі) — за наявності: свідоцтва про народження дитини;



письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування;



паспорта або іншого документа для перетину кордону супроводжуючої особи.

Якщо дитину супроводжує чоловік, він повинен:

належати до категорії осіб, звільнених від військової служби та мобілізації ;

; мати відповідні підтверджувальні документи.

Перед поїздкою потрібно обов’язково перевірити актуальну інформацію на сайті або за телефоном Державної прикордонної служби України. Гаряча лінія: 1598.

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