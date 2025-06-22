ДБР викрило масштабні розкрадання в армії: збитки державі перевищили 137 мільйонів гривень

Протягом останнього тижня Державне бюро розслідувань завдало низки серйозних ударів по корупціонерах, які наживаються на війні та шкодять обороноздатності країни. Слідчі дії ДБР заявили про викриття масштабних порушень у критичних секторах.
Як повідомили у відомстві, лише за останні дні слідчими зафіксовано злочини, внаслідок яких держава втратила понад 137 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про:
У межах розслідувань повідомлено про підозру 27 особам — серед них військові посадовці та представники приватного бізнесу. Досудові розслідування тривають, а ДБР вживає заходів для відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності.
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