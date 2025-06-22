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ДБР викрило масштабні розкрадання в армії: збитки державі перевищили 137 мільйонів гривень

12:15, 22 червня 2025
За тиждень ДБР викрило низку зловживань у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн.
ДБР викрило масштабні розкрадання в армії: збитки державі перевищили 137 мільйонів гривень
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Протягом останнього тижня Державне бюро розслідувань завдало низки серйозних ударів по корупціонерах, які наживаються на війні та шкодять обороноздатності країни. Слідчі дії ДБР заявили про викриття масштабних порушень у критичних секторах.

Як повідомили у відомстві, лише за останні дні слідчими зафіксовано злочини, внаслідок яких держава втратила понад 137 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про:

  • масштабні розкрадання коштів, призначених на харчування військових;
  • знищення продуктів через службову недбалість;
  • закупівлі неякісної техніки та товарів військового призначення;
  • махінації з виплатами та преміями для бійців;
  • привласнення пального;
  • приховування випадків самогубств серед військовослужбовців.

У межах розслідувань повідомлено про підозру 27 особам — серед них військові посадовці та представники приватного бізнесу. Досудові розслідування тривають, а ДБР вживає заходів для відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності.

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