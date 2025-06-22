Удари по Ірану без дозволу Конгресу можуть стати підставою для імпічменту Трампу – конгресвумен

Конгресвумен Олександрія Окасіо-Кортес заявила, що дії Дональда Трампа щодо Ірану без погодження з Конгресом можуть мати серйозні юридичні наслідки — аж до імпічменту.

Джерело фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конгресвумен Олександрія Окасіо-Кортес, заявила, що рішення президента Дональда Трампа завдати ударів по Ірану без згоди Конгресу може стати підставою для імпічменту. За її словами, президент «імпульсивно ризикнув розпочати війну, яка може затягнутися на покоління».

Перед цим група сенаторів від Демократичної партії звернулася до адміністрації Трампа із закликом утриматися від будь-яких військових дій проти Ірану без попереднього схвалення з боку Конгресу.

«Ми стурбовані нездатністю адміністрації Трампа надати відповіді на фундаментальні питання. За законом, президент повинен проконсультуватися з Конгресом і звернутися за дозволом, якщо він розглядає можливість втягнення країни у війну. Він зобов'язаний надати Конгресу і американському народу стратегію участі США в регіоні», — йдеться у спільній заяві сенаторів, оприлюдненій 18 червня.

Законодавці вимагають від президента конкретного й детального плану, який би окреслював цілі, ризики, вартість та строки будь-якої американської операції на Близькому Сході. Також сенатори вимагають пояснень щодо заходів, які плануються для безпечної евакуації американських громадян.

Крім того, сенатори закликали адміністрацію пояснити юридичні підстави, поточну оцінку розвідки щодо ядерної програми Ірану, намірів його керівництва та можливостей. Вони також очікують відповіді на питання, якими будуть цілі США в разі участі в конфлікті між Ізраїлем і Іраном, і просять пояснити, що саме мається на увазі під закликом до «беззастережної капітуляції» Ірану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.