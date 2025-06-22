Удары по Ирану без разрешения Конгресса могут стать основанием для импичмента Трампу – конгрессвумен

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес заявила, что действия Дональда Трампа в отношении Ирана без согласования с Конгрессом могут иметь серьезные юридические последствия — вплоть до импичмента.

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Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес заявила, что решение президента Дональда Трампа нанести удары по Ирану без согласия Конгресса может стать основанием для импичмента. По ее словам, президент «импульсивно рискнул развязать войну, которая может затянуться на поколения».

До этого группа сенаторов от Демократической партии обратилась к администрации Трампа с призывом воздержаться от любых военных действий против Ирана без предварительного одобрения со стороны Конгресса.

«Мы обеспокоены неспособностью администрации Трампа предоставить ответы на фундаментальные вопросы. Согласно закону, президент обязан проконсультироваться с Конгрессом и обратиться за разрешением, если рассматривает возможность втягивания страны в войну. Он обязан предоставить Конгрессу и американскому народу стратегию участия США в регионе», — говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном 18 июня.

Законодатели требуют от президента конкретного и детального плана, который бы обозначал цели, риски, стоимость и сроки любой американской операции на Ближнем Востоке. Также сенаторы требуют разъяснений по мерам, которые планируется принять для безопасной эвакуации американских граждан.

Кроме того, сенаторы призвали администрацию объяснить юридические основания, текущую оценку разведки по ядерной программе Ирана, намерения его руководства и его возможности. Они также ожидают ответа на вопрос, каковы будут цели США в случае участия в конфликте между Израилем и Ираном, и просят разъяснить, что именно означает призыв к «безоговорочной капитуляции» Ирана.

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