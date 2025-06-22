Практика судов
  1. В Украине

К 2026 году в Украине должен появиться закон о социальном жилье: работа над документом уже начата

10:06, 22 июня 2025
Шуляк акцентировала, что работа над созданием законопроекта начата, поскольку принять его нужно не позднее 4 квартала 2026 года.
К 2026 году в Украине должен появиться закон о социальном жилье: работа над документом уже начата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина начала подготовку к созданию законодательных условий для запуска полноценного фонда социального жилья. Как сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк, соответствующий законопроект должен быть принят не позднее IV квартала 2026 года.

Работа над документом уже начата. Его принятие станет следующим шагом после утверждения базового законопроекта №12377 «Об основных принципах жилищной политики», который является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Шуляк подчеркнула: без прозрачных правил аренды, которые должны быть закреплены в новом законодательстве и налоговой реформе, эффективная жилищная политика невозможна.

Запланированный фонд, пояснила нардеп, будет находиться на балансе общин, и именно общины будут предоставлять его в социальную аренду. Платежи за аренду будут направляться в местные бюджеты — в револьверные фонды, где они будут накапливаться для целевого использования. Кроме того, из фонда социального жилья можно будет получать служебное жилье, но с одним условием — такое жилье не подлежит приватизации, то есть предоставляется во временное пользование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

недвижимость аренда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

Суды ограничивают водителей в праве управления автомобилем по требованию ТЦК, когда местонахождение военнообязанного неизвестно

Полиция не смогла доставить мужчину, а повестка и требование ТЦК вернулись в связи с отсутствием по месту жительства – суд вынес решение о временном ограничении в праве управления.

Верховная Рада установила новые ставки судебного сбора

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Верховная Рада изменила условия ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение

Парламент принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси