К 2026 году в Украине должен появиться закон о социальном жилье: работа над документом уже начата

Шуляк акцентировала, что работа над созданием законопроекта начата, поскольку принять его нужно не позднее 4 квартала 2026 года.

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Украина начала подготовку к созданию законодательных условий для запуска полноценного фонда социального жилья. Как сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк, соответствующий законопроект должен быть принят не позднее IV квартала 2026 года.

Работа над документом уже начата. Его принятие станет следующим шагом после утверждения базового законопроекта №12377 «Об основных принципах жилищной политики», который является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Шуляк подчеркнула: без прозрачных правил аренды, которые должны быть закреплены в новом законодательстве и налоговой реформе, эффективная жилищная политика невозможна.

Запланированный фонд, пояснила нардеп, будет находиться на балансе общин, и именно общины будут предоставлять его в социальную аренду. Платежи за аренду будут направляться в местные бюджеты — в револьверные фонды, где они будут накапливаться для целевого использования. Кроме того, из фонда социального жилья можно будет получать служебное жилье, но с одним условием — такое жилье не подлежит приватизации, то есть предоставляется во временное пользование.

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