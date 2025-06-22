На Винниччине подросток получил сильный удар током на крыше грузового вагона

Парня в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Центр термической травмы и пластической хирургии Винницкой областной больницы.

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Вечером 21 июня в городе Гнивань, что на Винниччине, произошел серьезный инцидент — 13-летний мальчик получил удар электрическим током, находясь на крыше грузового поезда.

Как сообщают в ГСЧС, на момент прибытия спасателей ребенок уже лежал между путями. Совместно с сотрудниками полиции спасатели достали пострадавшего и передали его медикам. В крайне тяжелом состоянии подростка доставили в Центр термических травм и пластической хирургии Винницкой областной больницы.

Спасатели в который раз подчеркивают: железная дорога — не место для игр и развлечений. Контактная сеть находится под высоким напряжением, и даже без прямого прикосновения может смертельно поразить током.

Напомним, что не так давно в столице произошел очередной опасный случай зацепинга — экстремального хобби, когда молодежь цепляется за вагоны поездов ради видео для соцсетей. На этот раз 19-летний блогер решил заснять поездку на вагоне киевского метро, однако вместо лайков получил перелом ноги, сотрясение мозга и госпитализацию.

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