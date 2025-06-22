Иран требует экстренного заседания Совбеза ООН после удара США по ядерным объектам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи напомнил о праве на самозащиту в соответствии с Уставом ООН.

Источник фото: REUTERS/Denis Balibouse

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран оставляет за собой право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Это стало реакцией на авиаудары США по иранским ядерным объектам, которые он назвал грубым нарушением международного права.

«Соединённые Штаты, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, совершили грубое нарушение Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, атаковав мирные ядерные объекты Ирана», — написал Арагчи в соцсети X, призвав созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Саудовская комиссия по контролю за радиацией заявила, что изменений радиационного фона в странах Персидского залива не зафиксировано.

Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением из Белого дома, в котором объявил об успешных ударах по ключевым ядерным объектам Ирана. По его словам, эти цели были «полностью и безвозвратно уничтожены».

На брифинге рядом с Трампом находились вице-президент Джей-Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

«Сегодня я могу сообщить миру, что эти удары стали впечатляющим военным успехом. Иранские объекты по обогащению ядерного топлива были полностью и безвозвратно уничтожены. Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут намного масштабнее и намного легче», — заявил Трамп.

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