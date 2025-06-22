Іран вимагає екстреного засідання Радбезу ООН після атаки США по ядерних об’єктах

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі нагадав про право на самозахист відповідно до Статуту ООН.

Джерело фото: REUTERS/Denis Balibouse

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран залишає за собою право на самозахист відповідно до Статуту ООН. Це стало реакцією на авіаудари США по іранських ядерних об’єктах, які він назвав грубим порушенням міжнародного права.

«Сполучені Штати, постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, вчинили грубе порушення Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, атакувавши мирні ядерні об'єкти Ірану», — написав Арагчі у соцмережі X, закликавши скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Саудівська комісія з контролю за радіацією заявила, що змін радіаційного фону в країнах Перської затоки не зафіксовано.

Президент США Дональд Трамп виступив із терміновим зверненням з Білого дому, у якому оголосив про успішні удари по ключових ядерних об’єктах Ірану. За його словами, ці цілі були «повністю і безповоротно знищені».

На брифінгу поруч із Трампом були віце-президент Джей-Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет.

«Сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари були вражаючим військовим успіхом. Іранські об'єкти зі збагачення ядерної енергії були повністю і безповоротно знищені. Іран, забіяка Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими», — заявив Трамп.

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