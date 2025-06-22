Чи можна дякувати «аварійкою»: у поліції спростували фейк про втрату водійського

За неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф за ст. 122 КУпАП, але не позбавлення прав.

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У мережі набирає обертів фейкова інформація про те, що за ввімкнення «аварійки» для подяки на дорозі водія можуть позбавити посвідчення на рік. Цю новину прокоментував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, Правила дорожнього руху (п. 9.9) чітко визначають випадки, коли слід вмикати аварійну сигналізацію, зокрема:

вимушена зупинка на дорозі;

зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;

рух з технічними несправностями (якщо дозволено);

буксирування транспортного засобу;

перевезення дітей (під час посадки/висадки);

зупинка колони на дорозі;

дорожньо-транспортна пригода.

«ПДР не містять прямої згадки про використання «аварійки» для висловлення подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі чи помилку на дорозі). Важливо, щоб використання «аварійки» завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі», - вказав він.

Увага: за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф за ст. 122 КУпАП, але не позбавлення прав.

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