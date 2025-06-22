Можно ли благодарить «аварийкой»: в полиции опровергли фейк о потере водительского

За неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф по ст. 122 КУоАП, но не лишение водительских прав.

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В сети набирает обороты фейковая информация о том, что за включение «аварийки» в знак благодарности на дороге водителя могут лишить водительских прав на год. Этот фейк прокомментировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, Правила дорожного движения (п. 9.9) чётко определяют случаи, когда необходимо включать аварийную сигнализацию, в частности:

вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;

движение с техническими неисправностями (если разрешено);

буксировка транспортного средства;

перевозка детей (во время посадки/высадки);

остановка колонны на дороге;

дорожно-транспортное происшествие.

«ПДД не содержат прямого упоминания об использовании «аварийки» для выражения благодарности или извинения (например, за пропуск в очереди или ошибку на дороге). Важно, чтобы использование «аварийки» всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге», — указал он.

Внимание: за неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф по ст. 122 КУоАП, но не лишение водительских прав.

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