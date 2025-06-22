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На Вінниччині підліток отримав сильне ураження струмом на даху вантажного вагона

09:29, 22 червня 2025
Хлопця у вкрай тяжкому стані госпіталізували до Центру термічної травми та пластичної хірургії Вінницької обласної лікарні.
На Вінниччині підліток отримав сильне ураження струмом на даху вантажного вагона
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Увечері 21 червня в місті Гнівань, що на Вінниччині, трапився серйозний інцидент — 13-річний хлопець зазнав удару електричним струмом, перебуваючи на даху вантажного потяга.

Як повідомляють у ДСНС, на момент прибуття рятувальників дитина вже лежала між коліями. Спільно з працівниками поліції надзвичайники дістали постраждалого та передали його медикам. У вкрай тяжкому стані підлітка доставили до Центру термічної травми та пластичної хірургії Вінницької обласної лікарні.

Рятувальники вкотре наголошують: залізниця — не місце для ігор і розваг. Контактна мережа перебуває під високою напругою, і навіть без прямого дотику вона може смертельно вразити струмом.

Нагадаємо, що не так давно у столиці стався черговий небезпечний випадок зачепінгу — екстремального хобі, коли молодь чіпляється за вагони поїздів заради відео для соцмереж. Цього разу 19-річний блогер вирішив зафільмувати поїздку на вагоні київського метро, однак замість лайків отримав перелом ноги, струс мозку та госпіталізацію.

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ДСНС Вінниця

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