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До 2026 року в Україні має з’явитися закон про соціальне житло: роботу над документом вже розпочали

10:06, 22 червня 2025
Шуляк акцентувала, що роботу над створенням законопроекту розпочато, оскільки ухвалити його потрібно не пізніше ніж у 4 кварталі 2026 року.
До 2026 року в Україні має з’явитися закон про соціальне житло: роботу над документом вже розпочали
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Україна розпочала підготовку до створення законодавчих умов для запуску повноцінного фонду соціального житла. Як повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк, відповідний законопроєкт мають ухвалити не пізніше IV кварталу 2026 року.

Роботу над документом вже розпочали. Його ухвалення стане наступним кроком після затвердження базового законопроєкту №12377 «Про основні засади житлової політики», який є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Шуляк наголосила: без прозорих правил оренди, які мають бути закріплені в новому законодавстві та податковій реформі, ефективна житлова політика неможлива.

Запланований фонд, пояснила нардепка, буде на балансі громад і саме громада надаватиме його в соціальну оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети – револьверні фонди, де вони будуть накопичуватись для цільового використання. Крім цього, з фонду соціального житла можна буде отримувати службове житло, але з однією умовою – таке житло не можна буде приватизувати, тобто воно надаватиметься у тимчасове користування.  

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