ГБР разоблачило масштабные хищения в армии: ущерб государству превысил 137 миллионов гривен

За неделю ГБР выявило ряд злоупотреблений в военной сфере, из-за которых государство потеряло более 137 млн грн.

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В течение последней недели Государственное бюро расследований нанесло серию серьёзных ударов по коррупционерам, наживающимся на войне и подрывающим обороноспособность страны. Следственные действия ГБР привели к выявлению масштабных нарушений в критически важных секторах.

Как сообщили в ведомстве, только за последние дни следователями зафиксированы преступления, в результате которых государство потеряло более 137 миллионов гривен. В частности, речь идет о:

масштабных хищениях средств, предназначенных на питание военных;

порче продуктов из-за служебной халатности;

закупках некачественной техники и товаров военного назначения;

махинациях с выплатами и премиями для бойцов;

присвоении топлива;

сокрытии случаев самоубийств среди военнослужащих.

В рамках расследований сообщено о подозрении 27 лицам — среди них военные чиновники и представители частного бизнеса. Досудебные расследования продолжаются, а ГБР принимает меры для возмещения нанесённых убытков и привлечения виновных к ответственности.

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