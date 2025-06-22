ГБР разоблачило масштабные хищения в армии: ущерб государству превысил 137 миллионов гривен

В течение последней недели Государственное бюро расследований нанесло серию серьёзных ударов по коррупционерам, наживающимся на войне и подрывающим обороноспособность страны. Следственные действия ГБР привели к выявлению масштабных нарушений в критически важных секторах.
Как сообщили в ведомстве, только за последние дни следователями зафиксированы преступления, в результате которых государство потеряло более 137 миллионов гривен. В частности, речь идет о:
В рамках расследований сообщено о подозрении 27 лицам — среди них военные чиновники и представители частного бизнеса. Досудебные расследования продолжаются, а ГБР принимает меры для возмещения нанесённых убытков и привлечения виновных к ответственности.
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