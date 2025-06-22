Пересечение границы детьми во время военного положения: обновленные правила и важные детали

В период действия военного положения в Украине действуют особые правила выезда детей за границу. Чтобы избежать трудностей при пересечении государственной границы, родителям и сопровождающим лицам следует соблюдать обновленные требования. На это указали специалисты системы бесплатной правовой помощи.
В частности:
Дети в возрасте от 16 лет имеют право самостоятельно выезжать из страны.
Дети до 16 лет могут выезжать только в сопровождении взрослых, которым предоставлены соответствующие полномочия.
Кто может сопровождать ребенка и какие документы необходимы:
• Один из родителей — на основании свидетельства о рождении ребенка.
• Другие родственники (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха, отчим) — на основании:
o свидетельства о рождении ребенка;
o документа, подтверждающего родственные связи.
• Третьи лица (например, знакомые семьи или преподаватели) — при наличии:
o свидетельства о рождении ребенка;
o письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства;
o паспорта или другого документа для пересечения границы сопровождающего лица.
Если ребенка сопровождает мужчина, он должен:
• принадлежать к категории лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации;
• иметь соответствующие подтверждающие документы.
Перед поездкой необходимо обязательно проверить актуальную информацию на сайте или по телефону Государственной пограничной службы Украины.
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