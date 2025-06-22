Пересечение границы детьми во время военного положения: обновленные правила и важные детали

В условиях военного положения в Украине действуют обновленные правила выезда несовершеннолетних за границу.

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В период действия военного положения в Украине действуют особые правила выезда детей за границу. Чтобы избежать трудностей при пересечении государственной границы, родителям и сопровождающим лицам следует соблюдать обновленные требования. На это указали специалисты системы бесплатной правовой помощи.

В частности:

Дети в возрасте от 16 лет имеют право самостоятельно выезжать из страны.

Дети до 16 лет могут выезжать только в сопровождении взрослых, которым предоставлены соответствующие полномочия.

Кто может сопровождать ребенка и какие документы необходимы:

• Один из родителей — на основании свидетельства о рождении ребенка.

• Другие родственники (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха, отчим) — на основании:

o свидетельства о рождении ребенка;

o документа, подтверждающего родственные связи.

• Третьи лица (например, знакомые семьи или преподаватели) — при наличии:

o свидетельства о рождении ребенка;

o письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства;

o паспорта или другого документа для пересечения границы сопровождающего лица.

Если ребенка сопровождает мужчина, он должен:

• принадлежать к категории лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации;

• иметь соответствующие подтверждающие документы.

Перед поездкой необходимо обязательно проверить актуальную информацию на сайте или по телефону Государственной пограничной службы Украины.

Горячая линия: 1598.

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