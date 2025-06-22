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Як дитині прийняти спадщину у 2025 році: ключові правила та роз’яснення

13:10, 22 червня 2025
Оформлення спадщини для дітей має низку нюансів.
Як дитині прийняти спадщину у 2025 році: ключові правила та роз’яснення
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Оформлення спадщини для дітей має свої особливості, які залежать від віку дитини, її правового статусу та життєвих обставин.

Як звертають увагу юристи системи безоплатної правової допомоги, діти в Україні можуть стати спадкоємцями як за заповітом, так і за законом. До таких належать як ті, хто живі на момент відкриття спадщини, так і зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті.

До кола спадкоємців належать як малолітні й неповнолітні особи, так і повнолітні непрацездатні діти спадкодавця. Розмір обов’язкової частки — половина від того, що отримав би спадкоємець у разі спадкування за законом.

Як подати заяву про прийняття спадщини

Заяву слід подати протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини.
▪️ Діти від 14 років можуть зробити це самостійно, без згоди батьків чи піклувальників.
▪️ Для дітей до 14 років або недієздатних заяву подають батьки, усиновлювачі або опікуни.

Відмова від спадщини
▪️ Неповнолітні діти (14–18 років) можуть відмовитися від спадщини лише за згодою батьків або піклувальника та дозволу органу опіки й піклування.
▪️ Малолітні (до 14 років) або недієздатні діти — тільки через законного представника та з дозволу органу опіки.

Особливі випадки
У разі, якщо дитина була зачатою, але ще не народженою на момент смерті спадкодавця, свідоцтво про право на спадщину та її розподіл здійснюється лише після народження дитини.

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