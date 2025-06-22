ЗСУ до кінця 2025 року завершать перехід на корпусну структуру

До кінця 2025 року Збройні Сили України завершать масштабну трансформацію — перехід на корпусну організаційну структуру.

Джерело фото: ОП / Reuters

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Збройні Сили України до кінця 2025 року завершать ключові етапи переходу на корпусну організаційну структуру. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами, пише Суспільне.

Як пояснив Сирський, нині триває формування корпусного комплекту військ, а бойові частини поступово перепідпорядковуються новоствореним армійським корпусам.

«Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги», — зазначив Головнокомандувач.

За його словами, нова система управління дозволить прискорити ухвалення рішень, підвищити ефективність планування операцій та надати більше автономії на полі бою.

«Мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі», — додав він.

Переходити на нову структуру ЗСУ почали у лютому 2025 року. У межах реформи заплановано створення 18 корпусів: 13 — у Сухопутних військах, два — у Десантно-штурмових військах, один — у морській піхоті, ще два — у складі Національної гвардії. Більшість із них матимуть у підпорядкуванні п’ять бригад, один — сім.

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