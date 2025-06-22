Практика судів
  1. В Україні

ЗСУ до кінця 2025 року завершать перехід на корпусну структуру

11:02, 22 червня 2025
До кінця 2025 року Збройні Сили України завершать масштабну трансформацію — перехід на корпусну організаційну структуру.
ЗСУ до кінця 2025 року завершать перехід на корпусну структуру
Джерело фото: ОП / Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збройні Сили України до кінця 2025 року завершать ключові етапи переходу на корпусну організаційну структуру. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами, пише Суспільне.

Як пояснив Сирський, нині триває формування корпусного комплекту військ, а бойові частини поступово перепідпорядковуються новоствореним армійським корпусам.

«Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги», — зазначив Головнокомандувач.

За його словами, нова система управління дозволить прискорити ухвалення рішень, підвищити ефективність планування операцій та надати більше автономії на полі бою.

«Мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі», — додав він.

Переходити на нову структуру ЗСУ почали у лютому 2025 року. У межах реформи заплановано створення 18 корпусів: 13 — у Сухопутних військах, два — у Десантно-штурмових військах, один — у морській піхоті, ще два — у складі Національної гвардії. Більшість із них матимуть у підпорядкуванні п’ять бригад, один — сім.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

ЗСУ військові армія Олександр Сирський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів – Рада прийняла закон

Закон передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну – Міноборони зможе автоматично отримувати з ЕСОЗ інформацію про результати медоглядів для визначення придатності до військової служби і внесення даних до Реєстру «Оберіг».

Суди обмежують водіїв у праві керування авто на вимогу ТЦК, коли місце перебування військовозобов’язаного невідомо

Поліція не змогла доставити чоловіка, а повістка і вимога ТЦК повернулися у зв’язку з відсутністю за місцем проживання – суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування.

Верховна Рада встановила нові ставки судового збору

Для громадян максимальний розмір судового збору за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах буде обмежений 30280 грн, а якщо йдеться про захист соціальних прав – 15 тисячами грн.

Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.

Верховна Рада змінила умови для відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення

Парламент прийняв закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси