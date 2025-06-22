Понад 460 військових ТЦК, причетних до порушень, перевели на інші посади у війську

Через порушення понад 460 військовослужбовців, включаючи 136 офіцерів, перевели на інші посади.

Джерело фото: Суспыльне

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Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про кадрові зміни, яких зазнали військові територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, причетні до проступків.

Як вказує Укрінформ, у Генштабі повідомили, що осіб, причетних до неправомірних дій, переведено на інші посади – це 136 офіцерів і 325 інших військовослужбовців ТЦК.

У Генштабі підкреслюють: випадки насильницького затримання громадян є неприпустимими, а діяльність ТЦК має базуватись виключно на принципах законності, відкритості та прозорості.

Водночас у відомстві висловили сподівання, що новопризначений командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов зможе ефективно подолати ці проблемні питання.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував зміни в діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, вже розпочато інспекції та роботу відповідних комісій для налагодження прозорої та законної мобілізації.

«Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання Президентом України – Верховним Головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення», — наголосив Сирський.

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