Сирський пояснив, за яким принципом почали споруджувати фортифікації на фронті

За словами Головкома, серед пріоритетних напрямків, де будуються фортифікації, — Сумщина.

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В оперативно-тактичних угрупованнях Збройних Сил України створюються спеціальні групи з питань фортифікацій та запроваджуються нові посади заступників командирів, відповідальних саме за цей напрям. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Як вказує Суспільне, за його словами, на різних ділянках фронту продовжується активна робота з інженерного облаштування оборони. Серед пріоритетів — Сумщина. Підходи до будівництва укріплень суттєво змінилися з початку повномасштабної війни.

«Ми бачимо, що найбільш ефективна позиція – максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину», — пояснив Сирський.

У Генштабі зазначають, що не всі оборонні споруди зводяться силами ЗСУ. Згідно з розподілом завдань:

лінію бойового зіткнення обладнують загальновійськові підрозділи;

другу лінію оборони — Сили підтримки ЗСУ;

оперативні рубежі — Державна спеціальна служба транспорту МОУ;

глибокі ешелони оборони — обласні військові адміністрації та підрядні організації.

Сирський також підкреслив: навіть найкраще обладнане укріплення не виконає свої функції без достатньої кількості особового складу.

«Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня – наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, – звичайно, це укріплення не відіграє свою роль», — підсумував Головнокомандувач.

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