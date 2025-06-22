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Сырский объяснил, по какому принципу начали строить фортификации на фронте

11:20, 22 июня 2025
По словам Главкома, среди приоритетных направлений, где строятся фортификации, — Сумщина.
Сырский объяснил, по какому принципу начали строить фортификации на фронте
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В оперативно-тактических группировках Вооруженных Сил Украины создаются специальные группы по вопросам фортификаций и вводятся новые должности заместителей командиров, ответственных именно за это направление. Об этом во время встречи с журналистами сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Как указывает Общественное, по его словам, на разных участках фронта продолжается активная работа по инженерному оборудованию обороны. Среди приоритетов — Сумская область. Подходы к строительству укреплений значительно изменились с начала полномасштабной войны.

«Мы видим, что наиболее эффективная позиция — максимум на отделение. А в основном это группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь сейчас дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель», — пояснил Сырский.

В Генштабе отмечают, что не все оборонительные сооружения возводятся силами ВСУ. Согласно распределению задач:

• линию боевого соприкосновения оборудуют общевойсковые подразделения;
• вторую линию обороны — Силы поддержки ВСУ;
• оперативные рубежи — Государственная специальная служба транспорта МОУ;
• глубокие эшелоны обороны — областные военные администрации и подрядные организации.

Сырский также подчеркнул: даже лучше всего оборудованное укрепление не выполнит свою функцию без достаточного количества личного состава.

«Если в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно — например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата, — конечно, это укрепление не сыграет своей роли», — резюмировал Главнокомандующий.

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ВСУ армия война Александр Сырский

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