Євро на підйомі – у НБУ розповіли, що кажуть у Гарварді про зміну глобальної валютної системи і долар

Про можливий перехід до триполярної моделі з доларом, євро та юанем як ключовими гравцями заявив професор Гарварду Кеннет Рогофф.

Джерело фото: НБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідерство долара у світовій економіці більше не є беззаперечним — його вплив поступово зменшується, і це відкриває нові можливості для зміцнення позицій євро. Про це заявив професор Гарвардського університету Кеннет Рогофф під час IX Щорічної дослідницької конференції, повідомляють у НБУ.

На його думку, у найближчі роки світ може перейти до триполярної валютної системи з доларом, євро та юанем як ключовими гравцями. Додатковим елементом можуть стати криптовалюти або тіньова економіка.

«Я не стверджую, що долар зникне. Скоріше, ми рухаємося до триполярної системи… Долар залишиться головним, але його вплив поступово зменшується», — зазначив Рогофф.

Він окреслив три передумови, які допоможуть євро скористатися шансом на зростання:

Союз ринків капіталу — створення спільного закону про банкрутство дозволить інтегрувати ринок облігацій;

— створення спільного закону про банкрутство дозволить інтегрувати ринок облігацій; Зростання ліквідності ринку ЄС — цьому перешкоджає відсутність єдиної фіскальної політики;

— цьому перешкоджає відсутність єдиної фіскальної політики; Посилення обороноздатності Європи — це зміцнить довіру до євро як надійної валюти.

Рогофф наголосив, що статус резервної валюти має як переваги, так і мінуси. З одного боку — це потужніший вплив санкцій та дешевше залучення капіталу (нижчі відсоткові ставки за державним боргом). З іншого — витрати на утримання армії, яка гарантує геополітичну силу.

«У США військову міць прямо пов’язують із економічними вигодами. У політичних дебатах сенатори та конгресмени відкрито говорять: сильна армія дорівнює довірі інвесторів, а, відповідно, нижчій вартості боргу», — підсумував економіст.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.