Сирський назвав основні задачі, які стоять перед Бровді – командувачем Сил безпілотних систем

Сили безпілотних систем ЗСУ готуються увійти в топ найефективніших у знищенні противника.

Джерело фото: Роберт Бровді

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський час зустріччі з представниками українських та іноземних медіа повідомив, що новопризначений командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді взяв на себе зобов’язання вивести щонайменше шість-сім підрозділів СБС у топ найефективніших частин Збройних Сил за показниками знищення ворога.

Нагадаємо, що в Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ. Воно об’єднує всі військові частини СБС і «Лінії дронів».

Командиром угруповання є Роберт «Мадяр» Бровді.

«Майор Бровді взяв зобов’язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника (дронами). І я знаю, що він їх виконає— заявив Сирський.

За його словами, Роберт Бровді — досвідчений військовий, який пройшов шлях від добровольця до командувача цього нового роду військ.

«Він дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі. Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їхнім виконанням. Перед новим командувачем стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ. Провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в «Лінію дронів» та власне в Сили безпілотних систем», — підсумував Головнокомандувач.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.