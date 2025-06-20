В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

Угруповання об’єднує всі військові частини Сил безпілотних систем і «Лінії дронів».

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В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Воно об’єднує всі військові частини СБС і «Лінії дронів».

Командиром угруповання є Роберт «Мадяр» Бровді.

«Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем», — повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ.

Вказується, що більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.

«Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні», — додали у відомстві.

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