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Літо на рейках – Укрзалізниця запускає додаткові поїзди до моря й Карпат

07:54, 21 червня 2025
Нові поїзди з Києва до Одеси, Львова та Трускавця вже в розкладі.
Літо на рейках – Укрзалізниця запускає додаткові поїзди до моря й Карпат
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Укрзалізниця анонсувала призначення додаткових поїздів на популярні маршрути влітку 2025 року, щоб забезпечити зручні подорожі до рідних, на відпочинок чи у справах. Нові рейси з’єднають Київ, Львів, Одесу та Трускавець, повідомили в пресслужбі компанії.

Розклад додаткових поїздів:

  • Поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ курсуватиме 27–30 червня, а також 3–7, 10–14, 17–21, 24–28, 31 липня з обох міст.
  • Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ вирушатиме 27–30 червня з Києва та Одеси.
  • Поїзд №159/160 Київ – Трускавець відправлятиметься 29–30 червня та 1–2, 6–9, 13–16, 20–23, 27–30 липня з обох міст.
  • Поїзд №168/167 Львів – Одеса курсуватиме 27, 29 червня, а також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня зі Львова та Одеси.

У поїздах використовуватимуться купейні вагони з місцями для сидіння, обладнані кондиціонерами для комфортних поїздок. У таких вагонах непарні місця розташовані біля вікон, а парні — ближче до дверей купе.

Квитки незабаром будуть доступні для придбання онлайн на сайті Укрзалізниці, у мобільному застосунку або в касах вокзалів.

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Львів Київ Одеса Укрзалізниця

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