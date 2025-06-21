Літо на рейках – Укрзалізниця запускає додаткові поїзди до моря й Карпат

Укрзалізниця анонсувала призначення додаткових поїздів на популярні маршрути влітку 2025 року, щоб забезпечити зручні подорожі до рідних, на відпочинок чи у справах. Нові рейси з’єднають Київ, Львів, Одесу та Трускавець, повідомили в пресслужбі компанії.
Розклад додаткових поїздів:
У поїздах використовуватимуться купейні вагони з місцями для сидіння, обладнані кондиціонерами для комфортних поїздок. У таких вагонах непарні місця розташовані біля вікон, а парні — ближче до дверей купе.
Квитки незабаром будуть доступні для придбання онлайн на сайті Укрзалізниці, у мобільному застосунку або в касах вокзалів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.