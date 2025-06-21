Сумський театр імені Щепкіна скасував вистави на великій сцені через загрозу обстрілів

Через безпекову ситуацію в Сумах не покажуть «Тіні забутих предків».

Фото: Сумський національний театр ім. М. Щепкіна

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Сумський національний театр імені М. С. Щепкіна оголосив про скасування вистав на великій сцені через нестабільну безпекову ситуацію в місті, повідомила пресслужба театру.

Йдеться про три вистави, заплановані до кінця театрального сезону, зокрема останню — «Тіні забутих предків», яку мали показати 4–5 липня. Водночас у театрі запевнили, що вистави на Малій та Експериментальній сценах відбудуться за графіком.

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