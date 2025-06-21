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Сумской театр имени Щепкина отменил спектакли на большой сцене из-за угрозы обстрелов

07:36, 21 июня 2025
Из-за ситуации с безопасностью в Сумах не покажут «Тени забытых предков».
Сумской театр имени Щепкина отменил спектакли на большой сцене из-за угрозы обстрелов
Фото: Сумской национальный театр им. М. Щепкина
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Сумской национальный театр имени Н. С. Щепкина объявил об отмене спектаклей на большой сцене из-за нестабильной ситуации с безопасностью в городе, сообщила пресс-служба театра.

Речь идет о трех спектаклях, запланированных до конца театрального сезона, в частности последнем - «Тени забытых предков», который должны были показать 4-5 июля. В то же время в театре заверили, что спектакли на Малой и Экспериментальной сценах состоятся по графику.

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