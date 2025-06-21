Сумской театр имени Щепкина отменил спектакли на большой сцене из-за угрозы обстрелов

Из-за ситуации с безопасностью в Сумах не покажут «Тени забытых предков».

Фото: Сумской национальный театр им. М. Щепкина

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сумской национальный театр имени Н. С. Щепкина объявил об отмене спектаклей на большой сцене из-за нестабильной ситуации с безопасностью в городе, сообщила пресс-служба театра.

Речь идет о трех спектаклях, запланированных до конца театрального сезона, в частности последнем - «Тени забытых предков», который должны были показать 4-5 июля. В то же время в театре заверили, что спектакли на Малой и Экспериментальной сценах состоятся по графику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.