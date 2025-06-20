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Денис Шмигаль обсудил с послами стран Евросоюза противодействие агрессии РФ и усиление поддержки Украины

18:17, 20 июня 2025
Премьер-министр Украины отметил важность санкций против России.
Денис Шмигаль обсудил с послами стран Евросоюза противодействие агрессии РФ и усиление поддержки Украины
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что провёл встречу с послами стран Европейского Союза.

На встрече обсудили координацию усилий по противодействию российской агрессии, усиление поддержки Украины и приоритеты внутренней политики Правительства в условиях войны.

«На фоне новой волны массированных российских атак, в частности по гражданской инфраструктуре, растёт потребность в расширении военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины. Подчеркнул важность её дальнейшего усиления, чтобы вся необходимая помощь поступала быстро, ритмично и скоординированно.

Благодарны Европейскому Союзу за постоянную поддержку и неоценимую помощь, оказанную нашей стране в эти сложные времена, в том числе военную и финансовую», — отметил глава правительства.

Шмыгаль сообщил, что поднял вопрос санкций против РФ, в частности, подчеркнул важность усиления давления на российскую экономику, особенно на такие отрасли, как металлургическая, ядерная и химическая промышленность, сфера ИТ-услуг и финансы.

«Принципиальный вопрос — конфискация замороженных российских активов. Ценим запуск механизма ERA странами G7 и ЕС. Рассчитываем на решения, которые позволят направить все замороженные российские средства на поддержку и восстановление Украины», — добавил он.

Премьер заявил, что Украина рассчитывает на как можно более скорое начало переговоров по Кластерам.

«Также рассказал о текущих приоритетах Правительства, которые тесно связаны с нашим евроинтеграционным курсом: экономическая устойчивость, поддержка бизнеса, восстановление и укрепление оборонно-промышленного потенциала. Рассчитываем на как можно более быстрое открытие переговоров по Кластерам. Также полагаемся на активное сотрудничество с государствами-членами ЕС в рамках нового инструмента SAFE объёмом 150 млрд евро для удовлетворения важнейших оборонных потребностей.

Поблагодарил Европейский Союз и все его государства за непоколебимую солидарность. Сегодня нам нужна ещё большая сплочённость и решимость, чтобы защитить Европу от российской угрозы», — указал Денис Шмыгаль.

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