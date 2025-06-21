Привлек подчиненных к строительству частного хозяйства вместо службы — разоблачили должностное лицо военной части

В течение 2023–2024 годов подозреваемый незаконно привлекал подчиненных военнослужащих к выполнению строительных и хозяйственных работ на территории своего частного домовладения.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику одной из тыловых служб военной части ВСУ по факту злоупотребления служебным положением и пособничества в уклонении от военной службы. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В течение 2023–2024 годов подозреваемый незаконно привлекал подчиненных военнослужащих к строительным и хозяйственным работам на своей частной территории. Кроме того, в интересах подозреваемого военнослужащие построили МАФ возле его дома, в котором впоследствии осуществлялась торговля продуктами питания и уличной едой.

Несмотря на то, что эти военнослужащие фактически не выполняли своих служебных обязанностей и отсутствовали в подразделениях, по соответствующим рапортам подозреваемого они получали полное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 4 млн грн.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 531 240 грн.

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