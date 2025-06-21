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В Украине провели масштабную операцию «Опекун» — раскрыли схему уклонения от мобилизации в 12 областях

07:00, 21 июня 2025
Подозреваемые подделывали документы о необходимости постоянного ухода за родственниками, якобы имеющими инвалидность.
В Украине провели масштабную операцию «Опекун» — раскрыли схему уклонения от мобилизации в 12 областях
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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении восьми мужчинам по фактам уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период, уклонения от военной службы путем членовредительства или иным способом, подделки документов и мошенничества.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемые подделывали документы о необходимости постоянного ухода за родственниками, якобы имеющими инвалидность. Для военнослужащих, находящихся на службе, это служило основанием для досрочного прекращения выполнения служебных обязанностей по семейным обстоятельствам. В случае с мужчинами, подлежащими мобилизации, поддельные документы гарантировали получение отсрочки от службы в армии.

Воспользовавшись такой схемой, 27-летний житель столицы за один день успел вступить в брак и сразу оформить поддельные документы о необходимости ухода за супругой, которая оказалась лицом с инвалидностью.

Другой военнослужащий в Днепре приложил к рапорту на увольнение фиктивную справку о наличии у жены инвалидности II группы, а также незаконно завладел более чем 160 тыс. грн денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

Во время проведения первых двух этапов масштабной операции «Опекун» правоохранители провели около 50 обысков по местам проживания военнослужащих и военнообязанных в Закарпатской, Сумской, Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой, Киевской областях и в столице.

Были выявлены и изъяты поддельные справки об уходе за людьми с инвалидностью и медицинская документация, с использованием которой военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы.

В настоящее время об установленных фактами досудебного расследования проинформированы соответствующие территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Прокуроры инициировали проверку обоснованности предоставленных отсрочек.

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ОГП прокуратура

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