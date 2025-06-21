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В Україні провели масштабну операцію «Опікун» — викрили схему уникнення від мобілізації у 12 областях

07:00, 21 червня 2025
Підозрювані підробляли документи про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність.
В Україні провели масштабну операцію «Опікун» — викрили схему уникнення від мобілізації у 12 областях
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Правоохоронці викрили та повідомлено про підозру восьми чоловікам за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, підроблення документів та шахрайства.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрювані підробляли документи про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії.

Використовуючи таку схему, 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за дружиною, яка виявилась людиною з інвалідністю.

Інший військовий у Дніпрі додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а також незаконно заволодів понад 160 тис грн грошової компенсації за невикористану відпустку.

Під час проведення перших двох етапів масштабної операції «Опікун» правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних у Закарпатській, Сумський, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у столиці. Виявили та вилучили підроблені довідки про догляд за людьми з інвалідністю та медичну документацію, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Наразі про встановлені досудовим розслідуванням факти інформовані відповідні територіальні центри ТЦК та СП, прокурори ініціювали перевірку обгрунтованості отриманих відстрочок.

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ОГП прокуратура

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