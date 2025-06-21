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Газ, вугілля, атом — усе під контролем: як Україна готується до опалювального сезону

00:06, 21 червня 2025
Міненерго забезпечує ресурси та відновлює генерацію до опалювального сезону.
Газ, вугілля, атом — усе під контролем: як Україна готується до опалювального сезону
Фото: ukrinform
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Міністерство енергетики України вживає всіх необхідних заходів для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 років, незважаючи на складну ситуацію через постійні атаки ворога на енергосистему. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді, цитує Міненерго.

За словами міністра, енергосистема працює стабільно, забезпечуючи споживачів електроенергією. Основні зусилля спрямовані на накопичення ресурсів і відновлення пошкоджених потужностей:

Газ: Міненерго працює над забезпеченням необхідного обсягу газу, враховуючи можливе зростання його споживання для генерації електроенергії.

Вугілля: На складах накопичено 2,6 млн тонн вугілля, що відповідає графіку для стабільного проходження опалювального сезону.

Ядерне паливо: Резерви палива достатні для безперебійної роботи всіх дев’яти атомних блоків на підконтрольній території під час опалювального сезону.

Атомна генерація залишиться основою енергосистеми, забезпечуючи до 60% електроенергії в пікові години. Ремонтні кампанії сплановані так, щоб усі блоки працювали на повну потужність. Теплова генерація зазнала значних втрат через атаки з 2022 року, але з березня 2024 по березень 2025 року відновлено близько 6 ГВт із 10 ГВт пошкоджених потужностей. Ремонтні роботи тривають цілодобово, а до кінця року планується додаткове відновлення. Гідроенергетика також постраждала, але до зими буде забезпечена максимальна потужність.

Минулого року енергосистема витримала 33 атаки, включно з тисячами ракет і десятками тисяч дронів. Для підготовки до воєнного опалювального сезону застосовуються технічні рішення та пасивний захист. Розподілена мала генерація, встановлена торік, знизила пікове навантаження, а Паспорти енергетичної безпеки регіонів визначають точки для її подальшого розгортання.

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Міненерговугілля газ

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