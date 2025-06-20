Раді рекомендують за основу законопроект щодо реформування сфери поховання та надання ритуальних послуг

Законопроект передбачає вдосконалення принципів діяльності у сфері поховання, вимог до організації місць поховань та створення та функціонування приватних кладовищ і крематоріїв.

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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Парламенту прийняти за основу проект Закону України 12188 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери поховання та надання ритуальних послуг.

Метою законопроекту є удосконалення на законодавчому рівні сфери поховання, дерегуляція господарської діяльності з надання ритуальних послуг.

Для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про поховання та похоронну справу», а також внести відповідні зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про рекламу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про регулювання містобудівної діяльності».

Проектом, зокрема, передбачається:

- вдосконалення принципів діяльності у сфері поховання, вимог до організації місць поховань, в тому числі їх утримання та охорони;

- створення та функціонування приватних кладовищ і крематоріїв;

- передача на конкурентних засадах земельних ділянок комунальної або державної власності в приватну власність або оренду фізичним та юридичним особам для облаштування нових кладовищ або будівництва крематоріїв;

- перехід у власність відповідної територіальної громади земельної ділянки, на якій розташоване приватне кладовище, у разі припинення власником своєї діяльності;

- можливість відведення місць поховання для домашніх тварин;

- здійснення інвентаризації місць поховань;

- запровадження «біопоховання» як одного із способів поховання;

- визначення правових аспектів підпоховання.

Комітет ухвалив рекомендувати Парламенту врахувати при підготовці законопроекту до другого читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту, зокрема, щодо:

- визначення нормативно-правового регулювання в галузі поховання;

- розподілу повноважень для органів влади та місцевого самоврядування щодо управління у сфері поховання;

- встановлення вимог до власників приватних кладовищ;

- необхідності розміщення кладовищ та крематоріїв з дотриманням вимог містобудівної документації;

- визначення основних правових та організаційних засад створення та функціонування Реєстру поховань на державному рівні;

- неможливості поховання на кладовищах домашніх тварин тощо.

Також вирішено, що у разі прийняття проекту за основу, для його подальшого доопрацювання буде утворено робочу групу Комітету.

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