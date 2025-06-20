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Раде рекомендуют принять за основу законопроект о реформировании сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг

23:48, 20 июня 2025
Законопроект предусматривает совершенствование принципов деятельности в сфере захоронения, требований к организации мест захоронений, а также создание и функционирование частных кладбищ и крематориев.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект о реформировании сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг
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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Парламенту принять за основу проект Закона Украины 12188 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг.

Целью законопроекта является совершенствование на законодательном уровне сферы захоронения, дерегуляция хозяйственной деятельности по предоставлению ритуальных услуг.

Для реализации указанной цели законопроектом предлагается изложить в новой редакции Закон Украины «О захоронении и похоронном деле», а также внести соответствующие изменения в Земельный кодекс Украины, законы Украины «О рекламе», «О местных государственных администрациях», «О регулировании градостроительной деятельности».

Проектом, в частности, предусматривается:

  • совершенствование принципов деятельности в сфере захоронения, требований к организации мест захоронений, включая их содержание и охрану;
  • создание и функционирование частных кладбищ и крематориев;
  • передача на конкурсной основе земельных участков коммунальной или государственной собственности в частную собственность или в аренду физическим и юридическим лицам для обустройства новых кладбищ или строительства крематориев;
  • переход в собственность соответствующей территориальной громады земельного участка, на котором расположено частное кладбище, в случае прекращения деятельности его владельца;
  • возможность выделения мест для захоронения домашних животных;
  • проведение инвентаризации мест захоронений;
  • внедрение «биозахоронения» как одного из способов захоронения;
  • определение правовых аспектов повторного захоронения (подзахоронения).

Комитет решил рекомендовать Парламенту при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть предложения и поправки, касающиеся исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других его структурных частях и/или других законодательных актах, которые не рассматривались при первом чтении, но соответствуют предмету правового регулирования, в частности, по вопросам:

  • определения нормативно-правового регулирования в области захоронения;
  • распределения полномочий между органами власти и местного самоуправления по управлению в сфере захоронения;
  • установления требований к владельцам частных кладбищ;
  • необходимости размещения кладбищ и крематориев с соблюдением градостроительной документации;
  • определения правовых и организационных основ создания и функционирования Государственного реестра захоронений;
  • запрета на захоронение домашних животных на кладбищах и т.п.

Также решено, что в случае принятия законопроекта за основу для его дальнейшей доработки будет создана рабочая группа Комитета.

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Верховная Рада Украины захоронение

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