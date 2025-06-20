Раде рекомендуют принять за основу законопроект о реформировании сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Парламенту принять за основу проект Закона Украины 12188 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг.
Целью законопроекта является совершенствование на законодательном уровне сферы захоронения, дерегуляция хозяйственной деятельности по предоставлению ритуальных услуг.
Для реализации указанной цели законопроектом предлагается изложить в новой редакции Закон Украины «О захоронении и похоронном деле», а также внести соответствующие изменения в Земельный кодекс Украины, законы Украины «О рекламе», «О местных государственных администрациях», «О регулировании градостроительной деятельности».
Проектом, в частности, предусматривается:
Комитет решил рекомендовать Парламенту при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть предложения и поправки, касающиеся исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других его структурных частях и/или других законодательных актах, которые не рассматривались при первом чтении, но соответствуют предмету правового регулирования, в частности, по вопросам:
Также решено, что в случае принятия законопроекта за основу для его дальнейшей доработки будет создана рабочая группа Комитета.
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