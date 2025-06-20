Раде рекомендуют принять за основу законопроект о реформировании сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг

Законопроект предусматривает совершенствование принципов деятельности в сфере захоронения, требований к организации мест захоронений, а также создание и функционирование частных кладбищ и крематориев.

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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Парламенту принять за основу проект Закона Украины 12188 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг.

Целью законопроекта является совершенствование на законодательном уровне сферы захоронения, дерегуляция хозяйственной деятельности по предоставлению ритуальных услуг.

Для реализации указанной цели законопроектом предлагается изложить в новой редакции Закон Украины «О захоронении и похоронном деле», а также внести соответствующие изменения в Земельный кодекс Украины, законы Украины «О рекламе», «О местных государственных администрациях», «О регулировании градостроительной деятельности».

Проектом, в частности, предусматривается:

совершенствование принципов деятельности в сфере захоронения, требований к организации мест захоронений, включая их содержание и охрану;

создание и функционирование частных кладбищ и крематориев;

передача на конкурсной основе земельных участков коммунальной или государственной собственности в частную собственность или в аренду физическим и юридическим лицам для обустройства новых кладбищ или строительства крематориев;

переход в собственность соответствующей территориальной громады земельного участка, на котором расположено частное кладбище, в случае прекращения деятельности его владельца;

возможность выделения мест для захоронения домашних животных;

проведение инвентаризации мест захоронений;

внедрение «биозахоронения» как одного из способов захоронения;

определение правовых аспектов повторного захоронения (подзахоронения).

Комитет решил рекомендовать Парламенту при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть предложения и поправки, касающиеся исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других его структурных частях и/или других законодательных актах, которые не рассматривались при первом чтении, но соответствуют предмету правового регулирования, в частности, по вопросам:

определения нормативно-правового регулирования в области захоронения;

распределения полномочий между органами власти и местного самоуправления по управлению в сфере захоронения;

установления требований к владельцам частных кладбищ;

необходимости размещения кладбищ и крематориев с соблюдением градостроительной документации;

определения правовых и организационных основ создания и функционирования Государственного реестра захоронений;

запрета на захоронение домашних животных на кладбищах и т.п.

Также решено, что в случае принятия законопроекта за основу для его дальнейшей доработки будет создана рабочая группа Комитета.

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