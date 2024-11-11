С услуг погребения усилят сбор налогов, а кладбища смогут находиться в частной собственности – нардепы внесли законопроект

Кладбища, крематории смогут находиться не только в государственной и коммунальной, но и в частной собственности – как отмечают депутаты, есть проблема с нехваткой мест для захоронения.

За оказание услуг по захоронению усилят сбор налогов. Также кладбища и крематории позволят содержать в частной собственности. Соответствующие законопроекты 12188 и 12189 зарегистрировала в парламенте широкая группа народных депутатов, в частности, Андрей Мотовиловец, Александр Бакумов, Марьяна Безуглая, Никита Потураев, Михаил Радуцкий и другие.

Так, законопроектом 12188 предлагают:

– предусмотреть, что кладбища, крематории могут находиться не только в государственной и коммунальной, но и в частной собственности;

– отменить ограничение хозяйственной деятельности, связанной с созданием новых кладбищ, их последующим содержанием в надлежащем состоянии и предоставление соответствующих ритуальных услуг;

– отменить ограничение хозяйственной деятельности, связанной со строительством крематориев и колумбариев, их последующей эксплуатацией и предоставлением услуг по кремации и сопутствующих кремации ритуальных услуг;

– определить понятные правила размещения и рекламы ритуальных услуг и установить справедливые санкции за их нарушение;

– определить порядок и правила захоронения домашних животных

Как указывают депутаты, сейчас проблема нехватки мест для захоронения и отсутствия повсеместного доступа к услугам по кремации, из-за нехватки крематориев, которые ныне функционируют только в Киеве, Харькове и Одессе.

Проектом 12189 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения ритуальных услуг предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми:

– исключить нормы, предусматривающие освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами;

– отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Этот проект разработан в комплексе с проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы захоронения и предоставления ритуальных услуг» в связи с необходимостью усовершенствования на законодательном уровне сферы захоронения, а также для дерегулирования хозяйственной деятельности по предоставлению ритуальных услуг в сфере захоронения.

По мнению автора, действующие нормы закона о погребении и похоронном деле не отвечают требованиям рыночной экономики.

Следовательно, есть необходимость решения проблемы, возникающей и в связи с предложенной демонополизацией сферы предоставления ритуальных услуг, введением возможности функционирования кладбищ, крематориев и колумбариев частной формы собственности.

Автор: Наталя Мамченко

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