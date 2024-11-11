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З послуг поховання посилять збір податків, а кладовища зможуть перебувати у приватній власності – нардепи внесли законопроект

15:53, 11 листопада 2024
Кладовища, крематорії зможуть перебувати не лише в державній і комунальній, а і в приватній власності – як зазначають депутати є проблема з нестачею місць для поховання.
З послуг поховання посилять збір податків, а кладовища зможуть перебувати у приватній власності – нардепи внесли законопроект
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За надання послуг з поховання посилять збір податків. Також кладовища та крематорії дозволять тримати у приватній власності. Відповідні законопроекти 12188 та 12189 зареєструвала у парламенті широка група народних депутатів, зокрема Андрій Мотовиловець, Олександр Бакумов, Мар’яна Безугла, Микита Потураєв, Михайло Радуцький та інші.

Так, законопроектом 12188 пропонують:

– передбачити, що кладовища, крематорії можуть перебувати не лише в державній і комунальній, а і в приватній власності;

– скасувати обмеження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням нових кладовищ, їх подальшим утриманням в належному стані та надання відповідних ритуальних послуг;

– скасувати обмеження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом крематоріїв та колумбаріїв, їх подальшою експлуатацією та наданням послуг з кремації та супутніх з кремацією ритуальних послуг;

– визначити зрозумілі правила розміщення і реклами надавачів ритуальних послуг та встановити справедливі санкції за їх порушення;

– визначити порядок і правила поховання домашніх тварин

Як вказують депутати, наразі є проблема нестачі місць для поховання і відсутності повсюдного доступу до послуг з кремації, через брак крематоріїв, які нині функціонують лише у Києві, Харкові та Одесі.

Проектом  12189 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг пропонується внести зміни до Податкового кодексу, якими:

– виключити норми, які передбачають звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами;

– скасувати надавачам ритуальних послуг можливість застосувати спрощену системи оподаткування, обліку та звітності.

Цей проект розроблено у комплексі із проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери поховання та надання ритуальних послуг» у зв’язку з необхідністю удосконалення на законодавчому рівні сфери поховання, а також задля дерегуляції господарської діяльності з надання ритуальних послуг у сфері поховання.

На думку авторі, чинні норми закону про поховання та похоронну справу не відповідають вимогам ринкової економіки.

Отже, є потреба вирішення проблеми, яка виникає і зв'язку із запропонованою демонополізацією сфери надання ритуальних послуг, запровадженням можливості функціонування кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв приватної форми власності.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект

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З послуг поховання посилять збір податків, а кладовища зможуть перебувати у приватній власності – нардепи внесли законопроект

Кладовища, крематорії зможуть перебувати не лише в державній і комунальній, а і в приватній власності – як зазначають депутати є проблема з нестачею місць для поховання.

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