В Ровно мужчина прямо в центре города вытер ноги об украинский флаг

Сам мужчина объяснил свои действия тем, что не признает сине-желтое знамя государственным флагом.

В Ровно объявили подозрение мужчине, который показательно в центре города вытер ноги об украинский флаг. Об этом сообщает областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина принес в центр Ровно флаг Украины, сознательно и намеренно бросил его на площади перед торгово-развлекательным центром и начал вытирать ноги.

Свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтое знамя государственным флагом.

Нарушителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования проводятся необходимые и возможные следственные (розыскные) действия, в том числе назначена психолого-психиатрическая экспертиза с целью установления всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства и подлежащих доказыванию.

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