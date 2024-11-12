У Рівному чоловік прямо в центрі міста витер ноги об український прапор

Сам чоловік пояснив свої дії тим, що не визнає синьо-жовтий стяг державним прапором.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

У Рівному оголосили підозру чоловіку, який показаово у центрі міста витер ноги об український прапор. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік приніс у центр Рівного прапор України, свідомо і зумисно кинув його на площі перед торгово-розважальним центром та почав витирати об нього ноги.

Свої дії він пояснив тим, що не визнає синьо-жовтий стяг державним прапором.

Порушнику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У ході розслідування проводяться необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії, у тому числі призначено психолого-психіатричну експертизу з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

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