На Житомирщине женщину будут судить за аферу с «чернобыльскими» на 250 тысяч гривен

На Житомирщине разоблачили женщину, которая с 2021 года незаконно получала «чернобыльские» выплаты.

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Полицейские разоблачили 59-летнюю жительницу Емильчинской общины в мошенничестве с получением «чернобыльских» выплат, сообщили в полиции Житомирской области.

Следствие установило, что в конце 2021 года женщина зарегистрировалась в селе, отнесенном к третьей зоне добровольного отселения из-за радиоактивного загрязнения, и через суд добилась начисления доплаты к пенсии. Однако она фактически проживала в другом населенном пункте. Таким образом, в течение более двух лет она незаконно получала выплаты, нанеся государственному бюджету ущерб на сумму более 250 тысяч гривен.

Правоохранители завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд. Женщине инкриминируют мошенничество, причинившее значительный ущерб (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Ей грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен, исправительные работы на 1-2 года, ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 3 лет.

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