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В Чернобыльской зоне на российской мине подорвался краснокнижный конь Пржевальского

23:12, 20 июня 2025
Взрыв был акустически зафиксирован пограничниками неподалеку от государственной границы.
В Чернобыльской зоне на российской мине подорвался краснокнижный конь Пржевальского
Фото: dpsu.gov.ua
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В зоне отчуждения ЧАЭС на российской мине подорвался конь Пржевальского — животное, занесенное в Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что взрыв произошел в месте, где ранее располагались позиции российских оккупантов.

«В зоне отчуждения ЧАЭС зафиксирован трагический случай — на взрывном устройстве, оставленном в результате российской оккупации, подорвался конь Пржевальского. Взрыв был акустически задокументирован пограничниками неподалеку от государственной границы. Изуродованное тело животного было обнаружено возле одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее находились позиции российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что конь Пржевальского — редкий вид, занесенный в Красную книгу. Его успешная адаптация к условиям Чернобыльской зоны стала важным достижением природоохранного сообщества: эти животные хорошо прижились в полудиком окружении и стали символом восстановления природы на пострадавшей от катастрофы ЧАЭС территории.

Фото: dpsu.gov.ua

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Чернобыль

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