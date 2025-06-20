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У Чорнобильській зоні на російській міні підірвався червонокнижний кінь Пржевальського

23:12, 20 червня 2025
Вибух акустично задокументували прикордонники неподалік державного кордону.
У Чорнобильській зоні на російській міні підірвався червонокнижний кінь Пржевальського
Фото: dpsu.gov.ua
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У зоні відчуження ЧАЕС на російській міні підірвався кінь Пржевальського – тварина з Червоної книги. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що кінь підірвався там, де раніше були позиції російських окупантів.

«У зоні відчуження ЧАЕС зафіксовано трагічний випадок – на вибуховому пристрої, залишеному внаслідок російської окупації, підірвався кінь Пржевальського. Вибух акустично задокументували прикордонники неподалік державного кордону. Понівечене тіло тварини було виявлено біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше були позиції російських окупаційних військ», - ідеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що кінь Пржевальського — рідкісний вид, занесений до Червоної книги. Його успішне пристосування до умов Чорнобильської зони стало важливим досягненням природоохоронної спільноти: ці тварини добре прижилися в напівдикому середовищі та стали символом відновлення природи на постраждалій від катастрофи на ЧАЕС території.

Фото: dpsu.gov.ua

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Чорнобиль

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